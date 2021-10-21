Банки обяжут проверять долги россиян перед выдачей нового кредита

При поддержке Центробанка был разработан законопроект, который обяжет банки и микро-финансовые организации проверять долги населения при выдаче кредитов от 10 тысяч рублей, рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) на клиентов и сообщать им о риске превышения. Эту инициативу уже поддержали в правительстве России и Госдуме.

Как сообщили газете «Известия» опрошенные эксперты, рост закредитованности населения можно будет сдержать с помощью информации о долгах. В профильном комитете Госдумы уточнили, что законопроект рекомендован к принятию во втором чтении после того, как его нормы будут конкретизированы.

В правительстве дали положительный отзыв на законопроект и уточнили, что имеют к документу юридико-технические замечания. В Центробанке пояснили, что ПДН позволяет наглядно судить, какую часть доходов можно направить на погашение долга.

«Проект закона также содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту (займу) при высоком значении ПДН (более 50%) для принятия гражданином взвешенного решения о необходимости получения потребительского кредита (займа)», — пояснил регулятор.

С 2019 года банки и МФО обязаны вычислять ПДН клиента. Но эта норма не закреплена законодательно, она носит рекомендательный характер. Информирование потенциальных заемщиков о возможных рисках поможет им принять взвешенное решение о получении потребительского кредита.

В августе текущего года было одобрено 2, 1 миллиона кредитов на рекордную сумму в 646,7 миллиарда рублей. Средний размер потребкредитов составил 313,6 тысячи рублей.