Счетная палата выявила проблемы с прогнозированием доходов бюджета России

С прогнозированием доходов бюджета России был обнаружен ряд проблем. Это следует из отчета Счетной палаты.

«В федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) в 2019 году поступило 52 вида (подвида) доходов, не учтенных в прогнозе параметров Федерального закона № 459-ФЗ (с изменениями), на общую сумму 11 239,4 млн рублей», — сказано в отчете контрольного ведомства. Фрагмент документа цитирует РИА «Новости».

В то же время в бюджет не поступило 15 видов доходов, которые были учтены в прогнозе, на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Также контрольное ведомство указывает на существенные отрицательные и положительные отклонения поступлений от прогнозных показателей. Такие отклонения зафиксированы по 35 из 85 главных администраторов доходов федбюджета.

Кроме того, как указано в отчете Счетной палаты, в составе материалов к проекту закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» не были представлены расчеты по 24 видам доходов. На 2019 год прогноз поступления по ним составлял 679,8 миллиарда рублей, в процентном эквиваленте — это 3,4% от всей прогнозируемой суммы доходов.

Ранее, по итогам проверки, Счетная палата выявила, что реорганизация Минобрнауки в два новых ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования — была проведена с задержкой сроков и нарушением порядка процедуры. В частности, эта процедура должна была завершиться до 31 декабря 2018 года, но разделительные балансы были приняты Казначейством только 27 марта 2020 года.