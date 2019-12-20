    20 декабря 2019, 15:17

    «Дочка» Rambler попросила запретить другим компаниям использовать логотип «Афиша»

    Наза Салех Захи

    «Компания Афиша», входящая в Rambler Group, направила в Палату по патентным спорам Роспатента требование запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша». Об этом написала газета «Ведомости».

    Претензии компании касаются проектов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша». Они занимаются продажей билетов на концерты, выставки, в театр и на другие мероприятия. Роспатент рассмотрит обращение «Компании Афиша» 26 декабря.

    Представитель «Яндекса» подтвердил газете, что компания действительно получила претензию от Rambler из-за товарного знака «Афиша». Однако более подробные комментарии по ситуации в «Яндексе» не стали давать.

    По данным Роспатента, товарный знак «Афиша» принадлежит ООО «Компания Афиша». Она является создателем одноименных СМИ. Сначала в России появился журнал «Афиша», через некоторое время издание обзавелось интернет-версией. Позже она стала самостоятельной платформой, где представлены рецензии на рестораны, а также продаются билеты в кино и театры. Журнал «Афиша» закрылся в 2016 году.

    В свою очередь, «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша» в качестве товарных знаков Роспатент зарегистрировал в марте и июне 2019 года.

    Ранее стало известно, что суд отменил иск Rambler к сервису Twitch. Изначально Rambler потребовал у второй компании 180 миллиардов рублей за пиратские трансляции матчей Английской премьер-лиги. Однако позже стороны смогли договориться.