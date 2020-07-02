Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

В среднем российской семье из трех человек для «нормальной жизни» надо 85,7 тысячи рублей в месяц. Эта сумма на 7,7 тысячи рублей выше, чем в 2019 году.

Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов страны. «Нормальным» семейным доходом в 60-90 тысяч рублей назвали 22% респондентов. При этом, столько же опрошенных считают, что для «нормальной жизни» семье из трех человек, в которой двое взрослых и один ребенок, нужно более 120 тысяч рублей.

Бюджет в 90-120 тысяч назвали около 21% респондентов. А для 18% достаточно 45-60 тысяч рублей. 4% готовы прожить на 20-30 тысяч рублей в месяц. «Нормально» прожить на 20 тысяч рублей согласны только 2% опрошенных.

Средний показатель за 2020 год — 85,7 тысяч рублей, — на 7,7 тысячи превышает прошлогоднюю цифрую в процентном соотношении разница составили 9,9%.

Из-за коронавируса многие компании перевели сотрудников на «удаленку». Эта тенденция может способствовать повышению заработной платы квалифицированных работников в провинции.