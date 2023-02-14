Деньги 14 февраля 2023, 07:22 Девять пакетов санкций не обрушили российскую экономику Le Monde: экономика России оказалась более стойкой, чем прогнозировали на Западе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экономика России устояла, несмотря на девять пакетов санкций. Ожидания Запада не оправдались, заявил обозреватель французской газеты Le Monde Жан-Мишель Беза.

«Россия не пережила крах, о котором объявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в первые часы спецоперации и введения западных санкций, усилившихся девятью последовательными волнами», — написал он.

Реклама

Прогнозы Запада, по словам журналиста, не оправдались. Международный валютный фонд преподнес сюрприз, когда опубликовал обновленные данные. Рецессия в России ограничилась 2,2% в 2022 году, что далеко от мартовских ожиданий в 8,5%. Экономика прирастет на 0,3% в этом году и на 2,1% в 2024 году, то есть больше, чем в еврозоне, где ожидают 1,6%.

Реклама

Страна, по словам Жана-Мишеля Беза, эффективно сопротивляется санкциям. Он объяснил успех грамотной политикой Центробанка, наличием больших валютных резервов, несмотря на заморозку иностранных счетов, и развитым местным производством. Кроме того, Россия продолжила экспортировать свою продукцию через дружественные страны, а также вырастила рекордный урожай пшеницы в 2022 году.

Несмотря на это, в Евросоюзе начали обсуждать десятый пакет антироссийских санкций. В него могут включить 130 физических и юридических лиц, в том числе четыре банка, запрет экспорта насосов, грузовиков и строительных машин.