Deutsche Bank заявил о прекращении бизнеса в России

Deutsche Bank прекращает свой бизнес в России. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте кредитно-финансового учреждения в Twitter.

«Мы находимся в процессе остановки нашего оставшегося бизнеса в России. На данный момент мы помогаем нашим нероссийским клиентам в сокращении их операций. Никакого нового бизнеса в России не будет», — сообщили в банке.

При этом ранее в Deutsche Bank назвали закрытие бизнеса в России «нецелесообразным».

«Это было бы неправильно с точки зрения управления взаимоотношениями с клиентами и помощи им, чтобы справиться с ситуацией», — заявил в интервью CNBC финансовый директор Джеймс фон Мольтке.

Ранее стало известно, что один из крупнейших инвестиционных банков мира, американский JP Morgan Chase прекратит операции в России. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Также сообщалось, что американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc. намерен завершить все операции на территории РФ, став таким образом первым крупным представителем Уолл-Стрит, принявшим подобное решение.