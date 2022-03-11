Банк JP Morgan Chase заявил о прекращении работы в России

Один из крупнейших инвестиционных банков мира, американский JP Morgan Chase прекратит операции в Росии. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление банка.

«В соответствии с указаниями правительств разных стран мира мы активно сворачиваем бизнес в России и не осуществляем новых операций в России», — говорится в заявлении JP Morgan Chase.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc. намерен завершить все операции на территории РФ, стави таким образом первым крупным представителем Уолл-Стрит, принявшим подобное решение.

JP Moran Chasе был основан в 1799 году. Он является одним из лидеров в мире по предоставлению инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Сейчас банк работает более чем в 60 странах мира.

Ранее стало известно, что ВТБ с 9 марта предлагает клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.