Деньги 23 ноября 2023, 14:40 Дерипаска оригинально рассказал о бюджете России в 2024 году Дерипаска сравнил ситуацию с доходами бюджета России с ударом попы об лед РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил ситуацию с доходами бюджета России в следующем году с «ударом попы об лед». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Предприниматель назвал «мягкой посадкой» сложившуюся обстановку на мировом рынке.

Реклама

«Уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед», — указал бизнесмен.

По его словам, такая ситуация может произойти из-за падения цен по всему миру на биржевые товары.

При серьезном снижении стоимости основных экспортных товаров бюджет России не досчитается на 10-12 триллионов рублей, заверил он.

Чтобы этого произошло, стоит модернизировать экономику, заключил бизнесмен.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов рассказал дефиците бюджета России в 2023 году. По его словам, он составит приблизительно 1% ВВП. Тогда как изначально прогнозировали 2%. Министр пояснил, что процент поменялся благодаря дополнительным нефтегазовым доходам.