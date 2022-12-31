Деньги 31 декабря 2022, 14:46 Дерипаска назвал сроки выхода на новый уровень развития российской экономики Дерипаска объяснил, что экономика Россия выйдет на новый уровень развития через 5-6 лет РИА «Новости»

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Устойчивое развитие экономики России начнется через пять-шесть лет. Об этом в РБК написал предприниматель Олег Дерипаска.

Он назвал условие для такого сценария. По его мнению, государство должно помогать частному бизнесу в сфере логистики, инвестиций и сбыта.

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«Если государство устранится от этого вызова, то мы потеряем 10-12 лет. Если осознает специфику момента, то через пять-шесть лет можно выйти на новый пик развития», — сказал Дерипаска.

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Кроме этого предприниматель заявил, что необходимо убрать запреты, касающиеся деятельности чиновников и депутатов. То есть он считает, что нельзя запрещать представителям бизнеса занимать государственные, муниципальные должности и избираться в депутаты.

Дерипаска также увидел перспективы в развороте России на Восток и на Юг. По его мнению, решение логистических вопрос на юго-восточном направлении позволит привлечь иностранные инвестиции во внутренний рынок.

Ранее о провале Запада путем санкций сокрушить российскую экономику заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что власти страны выполняют все социальные обязательства перед гражданами.