Власть 29 декабря 2022, 08:36 Володин указал Западу на провал планов по краху российской экономики Спикер Госдумы Володин: план Запада развалить экономику РФ через санкции провалился piqsels

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После начала спецоперации России на Украине западные политики наперебой предвещали крах российской экономики под тяжестью санкций. Однако их планы провалились, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он описал ситуацию в Telegram-канале.

Володин отметил, что представители ЕС и США предрекали России инфляцию более чем 100%, падение ВВП на 25%, а также курс 200 рублей за доллар.

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«Политическая система, созданная нашим президентом [Владимиром Путиным»], и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность», — заявил он.

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По его словам, власти России выполняют социальные обязательства перед гражданами. Володин заявил, что сейчас в стране достигнут исторический минимум безработицы, а инфляция составила 12,19%. Он отметил, что эти показатели ниже, чем в странах Балтии или восточной Европы.

Также Володин рассказал, что в 2022 году в России ввели в эксплуатацию большое количество жилья и дорог общего пользования.