29 декабря 2022, 08:36
Володин указал Западу на провал планов по краху российской экономики
Спикер Госдумы Володин: план Запада развалить экономику РФ через санкции провалился
После начала спецоперации России на Украине западные политики наперебой предвещали крах российской экономики под тяжестью санкций. Однако их планы провалились, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он описал ситуацию в Telegram-канале.
Володин отметил, что представители ЕС и США предрекали России инфляцию более чем 100%, падение ВВП на 25%, а также курс 200 рублей за доллар.
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«Политическая система, созданная нашим президентом [Владимиром Путиным»], и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность», — заявил он.
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По его словам, власти России выполняют социальные обязательства перед гражданами. Володин заявил, что сейчас в стране достигнут исторический минимум безработицы, а инфляция составила 12,19%. Он отметил, что эти показатели ниже, чем в странах Балтии или восточной Европы.
Также Володин рассказал, что в 2022 году в России ввели в эксплуатацию большое количество жилья и дорог общего пользования.
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