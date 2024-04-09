Деньги 09 апреля 2024, 10:39 Депутаты предложили ввести запрет взысканий выплат за СВО при банкротстве Кабмин поддержал законопроект о запрете взысканий выплат за СВО при банкротстве

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Члены кабмина поддержали законопроект, который предлагает запретить взыскивать выплаты за участие в спецоперации в рамках процедуры банкротства. Об этом написал ТАСС.

Законопроект предложили депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Ирина Рукавишникова. В заключении указано, что правительство поддерживает законодательную инициативу при условии ее доработки.

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В документе уточняется, что для исключения взыскания выплат за участие в СВО необходимо указывать соответствующий код дохода, определенный положением Центробанка о переводах денежных средств.

В пояснительной записке к закону авторы указали, что сейчас участники СВО, проходящие процедуру банкротства, не могут воспользоваться своими денежными выплатами. Поэтому финансовым организациям предлагается запретить закрывать их счета и распоряжаться имеющими средствами.

Ранее президент России Владимир Путин освободил бойцов СВО от уплаты процентов по кредитам, накопившимся за период кредитных каникул.