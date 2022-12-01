Деньги 01 декабря 2022, 05:54 Депутаты предложили направить 30% отчислений с азартных игр на детский спорт Unsplash

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Депутаты Госдумы в декабре рассмотрят законопроект о мерах поддержки детского спорта в России. Группа парламентариев, в том числе от «Единой России», предлагают направлять на эти цели 30% от общего объема целевых отчислений, сообщили «Известия».

Кроме того, парламентарии предлагают повысить размер отчислений для организаторов бизнеса азартных игр с 1,5% до 2% к 2030 году. Правительство России уже одобрило документ. В первой его редакции авторы хотели перечислять на детский спорт порядка 25%.

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«Пока не определен также субъект принятия соответствующих решений», — отмечается в отзыве Кабинета министров о законодательной инициативе.

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Необходимо проработать механизмы повышения прозрачности расходования полученных средств спортивными организациями. Речь идет о создании комиссии, в которую войдут предприниматели, депутаты, члены олимпийского комитета и правительства.

Депутаты нижней палаты парламента 5 декабря рассмотрят поправки к закону, который регулирует штрафы за шумные автомобили. Нарушителям покоя граждан грозит взыскание в размере до 30 тысяч рублей.