Депутат призвал вывести металлические рубли из оборота

Производство монет в России обходится дороже, чем их номинал, заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. Парламентарий считает, что от металлических денег следует отказаться. Об этом он сообщил Ura.ru.

Государству затратно и дорого выпускать монеты, заявил Жигарев.

«Сама эта монета в себестоимости стоит гораздо дороже того номинала, который на ней напечатан», — сказал он.

Депутат поделился воспоминаниями из 1990-х, когда, по его словам, некоторые делали бизнес на том, что покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам металла, потому что по весу они стоили больше, чем по достоинству.

Бумажные деньги производить дешевле, кроме того, купюры удобнее для пожилых людей, потому что их легче рассмотреть, указал Жигарев.

Между тем на замену любым деньгам приходит безналичный расчет. Россияне все чаще оплачивают покупки банковскими картами. Уже даже можно оставлять чаевые по QR-коду, добавил депутат.

Центробанк РФ тем временем планирует выпустить памятные монеты с изображением нескольких российских городов, включая Екатеринбург, Магнитогорск и Омск.