Банк России рассказал о выпуске монет с изображением российских городов

Центральный банк РФ вскоре выпустит памятные монеты с изображением нескольких городов страны. Номинал монет составит десять рублей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональное отделение финансового регулятора.

На монетах изобразят Екатеринбург, Магнитогорск, Омск, Боровичи Новгородской области и ряд других населенных пунктов, передал FlashNord. Банк выпустит около пяти миллионов монет с изображением города Боровичи. Произвести такие монеты было принято в связи с присуждением Боровичам звания «Город Трудовой Доблести».