Деньги 06 сентября 2023, 15:52 Депутат Госдумы Щапов объяснил слабость рубля Депутат Госдумы Щапов указал на слабость рубля из-за малого производства товаров РИА «Новости»

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Курс рубля напрямую зависит от импорта и экспорта, поэтому остается слабым. Валюту можно укрепить, сменив финансовую модель, заявил Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«К сожалению, рубль так и остается очень слабой, зависимой от внешней конъюнктуры валютой», — сказал он.

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Колебания рубля зависят от импортно-экспортных операций. Щапов пояснил, что Россия производит очень мало товаров. По его словам, страна слишком зависима от экспорта энергоресурсов. Из-за этого рубль то растет, то резко падает, тогда как экономике нужна стабильность.

Депутат уточнил, что при ослаблении рубля федеральный бюджет все равно может выйти на уровень запланированного дефицита в 2,9 триллиона. Но нужно учитывать, что официальный уровень инфляции значительно превышен. Парламентарий добавил, что нестабильность рубля отражается на бюджете России.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщал, что проинфляционные риски в стране остаются серьезными. По его словам, в сентябре может произойти увеличение ключевой ставки регулятора.