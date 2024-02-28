28 февраля 2024, 05:45
Денежные переводы с российских карт «Мир» запретили в Казахстане
В Казахстане банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир»
Казахстанский банк «Фридом Финанс» (входящий в Freedom Holding Тимура Турлова) объявил о запрете на переводы средств с карт и на картыплатежной системы «Мир». Об этом сообщило деловое издание Frank Media.
Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker больше не доступны, попросив воспользоваться альтернативными способами перечисления денежных средств. Как вариант, можно использовать систему SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.
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В банке не сообщили о причинах такого решения.
При этом несколько дней назад американский Минфин включил в новый пакет санкций некоторые российские финансовые организации и Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «Мир».
Ранее из AppStore исчезли приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!». Они остались доступны для скачивания только в Google Play, работающем для смартфонов на операционной системе Android.
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