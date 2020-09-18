Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Основная доля от всей суммы переводов пришлась на страны СНГ — 686 миллионов долларов. 152 миллиона долларов из России перевели в страны дальнего зарубежья.

В апреле общая сумма переводов из России резко сократилась до 302 миллионов долларов из-за закрытия границ и других ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала, что на резкий всплеск объема переводов повлиял отложенный спрос со стороны мигрантов, которые приезжают на работу в Россию из стран СНГ. Весной многие банковские платежные агенты просто не работали.

Рынок денежных переводов восстановился, как только отменили жесткие ограничения.

Ранее стало известно, что число переводов из России в Белоруссию резко сократилось на фоне массовых протестов, которые сейчас проходят в республике.