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    18 сентября 2020, 08:40

    Денежные переводы из России установили рекорд в июле

    Андрей Иванов

    Общая сумма переводов из России в июле составила 837 миллионов долларов. Это новый рекорд. Больше было только в октябре 2018 года — 856 миллионов долларов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Центробанка России.
    Денежные переводы из России установили рекорд в июле

    Основная доля от всей суммы переводов пришлась на страны СНГ — 686 миллионов долларов. 152 миллиона долларов из России перевели в страны дальнего зарубежья.

    В апреле общая сумма переводов из России резко сократилась до 302 миллионов долларов из-за закрытия границ и других ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

    Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала, что на резкий всплеск объема переводов повлиял отложенный спрос со стороны мигрантов, которые приезжают на работу в Россию из стран СНГ. Весной многие банковские платежные агенты просто не работали.

    Рынок денежных переводов восстановился, как только отменили жесткие ограничения.

    Ранее стало известно, что число переводов из России в Белоруссию резко сократилось на фоне массовых протестов, которые сейчас проходят в республике.

    Новости SMI.FM