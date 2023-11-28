28 ноября 2023, 06:59
Ближайшее зарубежье подключили к СБП. Назвали страны, доступные для перевода
Центробанк: в России запустили переводы по СБП дополнительно в пять стран
Россияне получили возможность переводить деньги в пять стран ближнего зарубежья, принимать — из одной. Они подключились к системе быстрых платежей, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Для организации трансграничных переводов, по ее словам, необходимо желание обеих сторон. В этом процессе задействуют не только банки, но и интеграционные решения на уровне всей инфраструктуры. Алла Бакина сообщила, что география переводов расширилась еще на пять стран, в обратную сторону — на одну. Она не уточнила, о каких именно государствах шла речь.
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Журналисты проверили сервис трансграничных переводов через СБП в приложении Альфа-банка. В нем появилась возможность переводов в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. ВТБ открыл доступ к траншам в Киргизию и, по информации пресс-службы, еще три страны. «Россельхозбанк» планировал добавить новый функционал в этом году, а Почта Банк — в первом квартале 2024 года.
Сделать СБП международной системой предлагали с 2019 года. Это позволило бы переводить деньги по номеру телефона заграницу. По данным на 2022 год, только около половины россиян пользовались такой возможностью внутри страны.
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Узбекистан
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