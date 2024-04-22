Деньги 22 апреля 2024, 12:43 Деловая программа ПМЭФ-2024 включила четыре тематических блока Росконгресс: главной темой ПМЭФ-2024 станут новые полюса многополярного мира РИА «Новости»

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Организаторы 27-го Петербургского международного экономического форума составили деловую программу. В этом году мероприятия посвятят развитию экономики в многополярном мире, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

В основную деловую программу ПМЭФ-2024 вошли четыре тематических блока. Сохранение экономического, энергетического и промышленного суверенитета стран обсудят на треке «Переход к многополярной модели мировой экономики», ключевые драйверы экономического роста — в блоке «Российская экономика: цели и задачи нового цикла».

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Сессии по развитию цифровых технологий пройдут в блоке «Технологии, обеспечивающие лидерство». Социальную политику, в том числе поддержку многодетных семей и влияние искусства на личность, обсудят в разделе «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В деловую программу включили бизнес-диалоги с партнерами из Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Абхазии, Азербайджана, Китая, Киргизии, Омана, стран Африки и ЕАЭС — АСЕАН. На форуме также пройдут сессии на тему председательства России в СНГ и БРИКС, региональный консультативный форум «Деловой двадцатки».

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков сообщил, что главной темой ПМЭФ-2024 станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Он заявил, что форум позволит построить взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами.