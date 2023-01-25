Деньги 25 января 2023, 01:55 Decathlon продаст бизнес в России Французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать бизнес в России YouTube

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Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon активно ищет покупателя российских активов, сообщил РБК со ссылкой на источники в торговых сетях и консалтинговых компаниях.

Decathlon планирует продать бизнес целиком. Кроме того, компания готова отдельно продать принадлежащую ей недвижимость. После начала спецоперации на Украине Decathlon приостановила деятельность в России. Весной прошлого года в стране насчитывалось около 60 магазинов, сейчас их осталось 28.

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Интернет-магазин Decathlon перестал обслуживать клиентов в конце июня. Продажи были приостановлены на неопределенный срок. Французская сеть, как и другие западные компании, приняла такое решение из-за санкционной политики в отношении РФ.

Российский рынок также покинули концерны Volkswagen, Renault, Toyota и Daimler. А «Макдональдс» продала свои активы, после ребрендинга сеть ресторанов быстрого питания стала называться «Вкусно и точка». Эксперты уверяют, что от перехода иностранного бизнеса новым владельцам экономика никак не пострадает.