Заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Колганов считает, что переход иностранных торговых сетей и предприятий в руки российских владельцев никак не отразится на экономике нашей страны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, бизнес как функционировал, так и будет продолжать это делать.

«В тех случаях, когда происходит переход владения компанией к российскому бизнесу, я не вижу каких-либо серьезных проблем для российской экономики. Просто один владелец замещается другим, а бизнес как продолжал функционировать, так и будет продолжать. На примере „Макдональдса“ видно, что изменения незначительные и занятость в сфере самих торговых точек и производственной базы сохранилась. Думаю, что с „Авито“ и другими бизнесами, которые меняют владельцев, будет то же самое», — сказал Колганов.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России купил один из франчайзи сети Александр Говор. Новое название бренда — «Вкусно — и точка».