Четверть торговых центров в России могут закрыться к осени

«1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей по налогам. К концу месяца собственники торговых центров обязаны погасить все задолженности по НДС. Отрасль в целом не имеет этих денег и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — говорится в сообщении совета.

По информации совета, если отсрочки не будет, то общий налог на добавленную стоимость составит 52 миллиарда рублей, налог на имущество — 24 миллиарда рублей, налог на прибыль — 15 миллиардов рублей, а единый социальный налог — четыре миллиарда рублей. В сообщении также говорится, что сейчас торговые центры переживают сложный период и нуждаются в поддержке. ТЦ обеспечивают 25% от общей розничной торговли страны, а также 90% цивилизованной торговли. При этом посещаемость торговых центров после снятие ограничений не восстановилась.

Доходов у торговых центров практически нет, а от арендаторов приходят платежи, равные 10-20% от суммы за прошлый год. Все эти деньги направляются на обслуживание и поддержание центров в рабочем состоянии. Представители бизнеса просят предоставления субсидий на осуществление текущей деятельности, а также льготы и отсрочки по налогам.