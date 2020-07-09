Посещаемость ТЦ не восстановилась после снятия ограничений

Посещаемость в торговых центрах не восстановилась после выхода из режима самоизоляции. Докоронавирусных показателей не добились ни в одного крупном городе России.

Хуже всего потребительский спрос восстанавливается в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, пишет газета «Известия». Посещаемость торговых центров за прошедшую неделю еле достигла 36% от предыдущих показателей.

Быстрее всего покупательский трафик восстанавливается в Севастополе (84%), Ижевске (87%) и Тюмени. В последней моллы открылись только в конце июня и уже спрос достиг 94%.

Эксперты объяснили сдержанную потребительскую активность ужесточением мер безопасности и снижением покупательской способности населения. Помимо этого в ТЦ почти не работают развлекательные зоны — фитнес-центры, салоны красоты и фудкорты.

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, в этом году торговые центры потеряют более 20% выручки и покажут убыток вместо прибыли. Однако массового закрытия ТЦ ждать не стоит — они имеют большой запас прочности.

Ранее владельцы ТЦ предупредили о грядущем крахе отрасли. Они попросили не принимать подготовленный законопроект, позволяющий арендаторам расторгать договор аренды в одностороннем порядке.