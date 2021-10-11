Вопрос о внесудебной блокировке нелегальных сайтов с вейпами рассмотрят в России

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать введение в России внесудебной блокировки сайтов, которые незаконно торгуют вейпами. Этим вопросом займется Минцифры, сообщило РИА «Новости».

Еще одно поручение было отдано Минздраву. Оно касается включения в профилактические медосмотры детей, исследований на употребление ими никотина. Перечень поручений был принят по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Фиксировать угарный газ в выдыхаемом воздухе планируется с помощью смокелайзера. Предложения по поводу изменения медосмотров должны быть представлены правительству к декабрю.

Помимо этого, Минпросвещения, Минюст и МВД к маю 2022 года должны представить предложения по усилению ответственности родителей за употребление их детьми никотиносодержащей продукции. В частности, предлагается увеличить размер штрафа по административной статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию, сообщил «Интерфакс».