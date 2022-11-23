Деньги 23 ноября 2022, 04:17 Человечеству предсказали новый кризис в экономике в 2023 году Экономист Масленников предрек новый кризис в 2023 году РИА «Новости»

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Человечество может столкнуться с новым экономическим кризисом в 2023 году. Таким прогнозом с Ura.ru поделился экономист Никита Масленников.

По словам эксперта, справиться с кризисом поможет опыт преодоления аналогичных проблем, которые наблюдались в 2008 и 2009 годах.

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«Тогда первым делом проиндексировали пенсию. Кроме того, пандемийная история показала эффективность таких локальных мер, как разовые поддержки населения», — сказал он.

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Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис ранее заявил о неминуемости экономического провала Европы, ведь сейчас в странах Евросоюза происходит деиндустриализация. Европейские страны не смогут преодолеть нынешний энергетический кризис, поэтому «провал неизбежен».

Однако всю глубину кризиса в Европе осознают только следующей зимой. При этом главной проблемой ЕС является отсутствие «союза», поэтому каждая страна вынуждена справляться с проблемами самостоятельно.