Европе предрекли деиндустриализацию и экономический крах | 360°

Мир 23 октября 2022, 04:50 Европе предрекли деиндустриализацию и экономический крах Экс-министр финансов Греции Варуфакис: Европе гарантирован экономический провал Pixabay

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Экономический провал Европы неминуем, в странах ЕС идет деиндустриализация из-за энергетического кризиса. Такое мнение высказал бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Варуфакис заявил, что Европа не сможет преодолеть нынешний энергетический кризис и «провал гарантирован».

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«Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах», — отметил греческий политик.

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Однако полное осознание глубины кризиса придет только следующей зимой, заявил Варуфакис. Он обозначил главную проблему Евросоюза — отсутствие «союза». Это ярко проявилось во время кризиса, когда каждая страна вынуждена справляться с проблемами самостоятельно.

Читатели французского издания Le Figaro заявили, что ЕС грозит распад из-за экономического и энергетического кризиса. Французы считают, что поддержка Украины европейскими властями очень дорого обходится. От этого страдают простые граждане и бизнес.