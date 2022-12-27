Деньги 27 декабря 2022, 08:31 Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустит Lada класса C и D Президент АвтоВАЗа Соколов: в Санкт-Петербурге выпустят до 10 тыс. новых моделей Lada РИА «Новости»

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Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге возобновят. Он выпустит до 10 тысяч новых автомобилей Lada, рассказал РИА «Новости» президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

На заводе решили собирать не меньше трех моделей дороже основной линейки, но ниже премиум-класса — C и D. В новую линейку войдут седаны и кроссоверы. АвтоВАЗ перешел к финальному этапу переговоров с потенциальными партнерами по производству, в том числе в Китае. Максим Соколов рассказал, что новую линейку станут развивать без ущерба нынешней, в которую вошли четыре модели Vesta, Largus, Granta и Niva.

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Он предупредил, что цены на автомобили марки Lada в 2023 году повысят. Однако производитель заложил рост ниже инфляции, которая, по прогнозам Центробанка и Минэкономразвития, составит от 5 до 7%.

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АвтоВАЗ перезапустит производство на петербургском заводе Nissan во второй половине 2023 года. Ранее Максим Соколов заявил, что переговоры с поставщиками машинокомплектов завершатся к февралю.