Транспорт 19 декабря 2022, 15:39 «АвтоВАЗ» возобновит производство на заводе Nissan во второй половине 2023 года Глава «АвтоВАЗа» Соколов: завод Nissan в Санкт-Петербурге перезапустится в 2023 году РИА «Новости»

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В настоящее время крупнейший производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» ведет переговоры с новыми поставщиками машинокомплектов. Об этом телеканалу «Россия 24» рассказал президент компании Максим Соколов.

По его словам, сейчас рано говорить о новых моделях, переговоры завершатся в январе–феврале следующего года.

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«Мы активно ориентируем нашу команду на взаимодействие с теми, кто работал на заводе Nissan. <…> Единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом — это все даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге, и мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года», — заявил Соколов.

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Ранее автоэксперты заявили, что несмотря на уход иностранных игроков автомобильный рынок в России по-прежнему насыщен и не стоит опасаться, что новых иномарок не будет. Российский автопром постепенно перестраивается. Скоро в стране будут выпускать автомобили европейского уровня.