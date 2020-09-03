Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Ее состояние составляет 68 миллиардов долларов. После развода с Безосом она получила 4% акций его компании, которые стоили 38,3 миллиарда долларов. После начала пандемии цены на них резко выросли.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал третьим в списке богатейших людей мира. Создатель Fасеbооk Марк Цукерберг теперь находится на четвертом месте.