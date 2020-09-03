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    03 сентября 2020, 13:49

    Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

    Дарья Морозова

    Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала богатейшей женщиной в мире. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.

    Ее состояние составляет 68 миллиардов долларов. После развода с Безосом она получила 4% акций его компании, которые стоили 38,3 миллиарда долларов. После начала пандемии цены на них резко выросли.

    Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал третьим в списке богатейших людей мира. Создатель Fасеbооk Марк Цукерберг теперь находится на четвертом месте.

    Новости SMI.FM