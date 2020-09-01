Илон Маск обогнал Цукенберга и стал третьим богачем в мире

Основатель Space X и Tesla Илон Маск стал третьим в списке богатейших людей мира. Создатель Fасеbооk Марк Цукенберг теперь находится на четвертом месте.

Как сообщает Bloomberg, состояние Маска оценивается в более чем 111,3 миллиарда долларов. По данным издания, основателю Space X удалось выбраться вперед за счет удорожания акцией его компании Tesla.

На втором месте списка располагается основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 125 миллиардов долларов. Первое место до сих пор удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-магазина Amazon Джефф Безос. Его состояние около 200 миллиардов долларов.

Две недели назад Маск уже обошел генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, заняв четвертое месте. Тогда за счет повышения акцией компании электрокаров его состояние выросло на 7,8 миллиарда долларов за сутки.