Деньги 25 марта 2024, 10:12 BRICS Pay ослабит влияние доллара на мировую экономику — аналитик Финансовый аналитик Антонов: развитие платежных систем БРИКС ослабит доллар Unsplash

Читать 360tv в

Члены БРИКС создадут основанную на блокчейне систему международных расчетов BRICS Pay. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что она станет альтернативой SWIFT и ослабит роль доллара. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист перечислил три последствия запуска BRICS Pay. Во-первых, участники сообщества смогут расплачиваться в собственных валютах, а это ослабит роль доллара как основного средства международных расчетов и резервной валюты. Во-вторых, по мнению Владислава Антонова, новая платежная система обезопасит страны от вторичных санкций, так как расчеты в ней сложнее отследить. В-третьих, ее появление укрепит многополярность и конкуренцию на глобальном финансовом рынке.

Реклама

Помощник президента России Юрий Ушаков объявил о работе над BRICS Pay. В числе ее преимуществ он назвал независимость от политики. Контроль за функционированием системы планировали возложить на Новый банк БРИКС.