05 июня 2023, 17:56
Россия продолжит реализацию проекта с Новым банком развития БРИКС
Силуанов заявил об отсутствии влияния политики на работу России с банком БРИКС
Учрежденный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития не попадает под влияние политики. Поэтому ничто не помешает дальнейшему сотрудничеству финансовой организации по реализации совместных проектов с Россией. Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что главная цель Нового банка развития заключается в удовлетворении потребностей владельцев акций.
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«Будем продолжать взаимодействовать с банком для того, чтобы проектная работа, инвестиционная работа, кредитная работа банка в России, несмотря на все ограничения, продолжалась», — заявил Силуанов.
По его словам, существуют разные механизмы, чтобы созданный странами БРИКС банк продолжил свою работу по завершению начатых проектов в России без оглядки на введенные санкции.
По словам Силуанова, одним из таких проектов может стать платежная система BRICS Pay. С инициативой ее создания выступила российская сторона. Министр отметил, что сегодня Россия оказалась в сложной ситуации с международными расчетами. Поэтому Новый банк развития может взять на себя функционал новой системы. Этот вопрос станет одной из тем предстоящей встречи управляющих банка на саммите БРИКС.
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