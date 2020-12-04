Половина нового антикризисного трансферта ушла в 6 регионов
Третий пакет финансовой поддержки для российских регионов составил 80 миллиардов рублей. Половина этой суммы ушла в шесть субъектов: больше всего в Московскую область — 13,4 миллиарда рублей, на втором месте Татарстан (8,7 миллиарда), на третьем — Кузбасс (пять миллиардов).
Также крупные транши ушли в Башкортостан (4,9 миллиарда), Коми (4,7 миллиарда) и в Пермский край (четыре миллиарда).
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на материалы к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям.
В топ-10 регионов вошли Оренбургская и Архангельская области (3,1 и 2,8 миллиарда соответственно), Кубань и Челябинская область (по 2,6 миллиарда).
Аутсайдерами списка стали:
- Еврейская автономная область (21 миллион рублей),
- Ярославская область (16 миллионов),
- Костромская область (14 миллионов),
- Забайкальский край (6,9 миллиона).
Деньги будут направлены на соцобязательства перед жителями регионов и помогут сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом. Об этом ранее сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансовую поддержку получат 39 региона, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.