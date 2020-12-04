Половина нового антикризисного трансферта ушла в 6 регионов

Также крупные транши ушли в Башкортостан (4,9 миллиарда), Коми (4,7 миллиарда) и в Пермский край (четыре миллиарда).

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на материалы к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям.

В топ-10 регионов вошли Оренбургская и Архангельская области (3,1 и 2,8 миллиарда соответственно), Кубань и Челябинская область (по 2,6 миллиарда).

Аутсайдерами списка стали:

Еврейская автономная область (21 миллион рублей),

Ярославская область (16 миллионов),

Костромская область (14 миллионов),

Забайкальский край (6,9 миллиона).

Деньги будут направлены на соцобязательства перед жителями регионов и помогут сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом. Об этом ранее сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансовую поддержку получат 39 региона, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.