На поддержку бюджетов регионов России выделено 80 млрд рублей

Российские регионы, у которых из-за пандемии коронавируса сократились поступления, получат средства на поддержку стабильности бюджетов в объеме 80 миллиардов рублей.

Информация об этом была опубликована пресс-службой кабмина, пишет РИА «Новости». Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о выделении 80 миллиардов рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.

Средства будут распределены по 39 российским регионам, у которых сократились поступления в доходную часть бюджета из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В сообщении добавляется, что Мишустин на заседании правительства отметил, что «средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19».

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб российской экономике. В конце октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что антикризисные меры, которые уже были приняты на тот момент, и которые только планировалось принять из-за разгула инфекции, стоили государству 9% ВВП.