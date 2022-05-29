Более 80% россиян заявили, что не ожидают дефолта в стране

Большинство россиян (82%) убеждены, что дефолта в России не будет. Но даже при самом негативном сценарии, по их мнению, ситуации наподобие кризиса 1998 года в экономике страны не будет. К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия».

Согласно их данным, порядка 82% россиян не ожидают дефолта, 10% респондентов сочли его наступление вероятным, 8% затруднились ответить на вопрос, написало РИА «Новости».

При ответе участники опроса опирались на заявления властей, прогнозы аналитиков и собственные суждения и ощущения.

Если дефолт все-таки случится, то большую часть опрошенных пугают такие последствия, как обвал рубля, усиление инфляции и рост безработицы. Помимо этого, они опасаются просрочки по выплатам пенсий и пособий, обесценения вкладов и повышения ставок по кредитам.

По словам 69% участников исследования, их материальное положение в случае дефолта существенно не изменится. Около 20% прогнозируют негативные изменения, еще 11% от предположений воздерживаются.

У 93% россиян нет плана на случай объявления дефолта, а около 7% респондентов готовы к такому сценарию: они намерены снизить расходы, создать подушку безопасности, купить валюту, снять деньги с вклада.

В частности, они намерены урезать свои расходы (46%), создать или пополнить подушку безопасности (18%), запастись валютой (15%), забрать деньги с вклада (8%). Остальные 13% выбрали вариант ответа «другое».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что США ищут способ объявить технический дефолт России, перекрыв возможность обслуживания государственного долга. Но если это произойдет, на экономике страны и людях это никак не отразится, подчеркнул он.