Более 80% бизнесменов в России сообщили о снижении выручки

По итогам 10 месяцев 2020 года более 80% российских предпринимателей сообщили о снижении своей выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мониторинг «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки».

«Согласно мониторингу, 83,7% респондентов указали, что за прошедшие 10 месяцев 2020 года их выручка снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — приводит агентство выдержку из документа. Так, 19% опрошенных указали, что выручка снизилась больше 80% или их бизнес уже закрылся. Только 13,3% респондентов констатировали увеличение выручки и стабильную работу по сравнению с 2019-м.

По мнению 64% предпринимателей, основной трудностью, с которой пришлось столкнуться большинству компаний, стало то, что с момента начала пандемии спрос на продукцию не восстановился. Из результатов опроса следует, что у 81,9% респондентов за 10 месяцев спрос на продукцию их компании «или сильно уменьшился, или совсем исчез». Однако 18,2% опрошенных рассказали, что спрос на продукции их компании «не изменился, или немного увеличился».

При этом 76,9% предпринимателей «оценили шансы на выживание их компании 50 на 50» в том случае, если будет введена повторная самоизоляция.

В октябре уровень конкуренции за одно рабочее место немного опустился по сравнению даже со временем до пандемии коронавируса. Во вторую волну коронавируса в среднем на одну вакансию приходит шесть резюме, хотя в феврале–марте работодатели получали по семь откликов. По прогнозам эксперта, по окончании пандемии коронавируса будут востребованными специалисты в сфере логистики, доставки и онлайн-услуг.