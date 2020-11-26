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    26 ноября 2020, 11:36

    Рекрутер раскрыл обстановку с резюме на рынке труда

    Алена Макаренко

    В октябре уровень конкуренции за одно рабочее место немного опустился по сравнению даже со временем до пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Мария Игнатова, сообщил «Ридус».
    Рекрутер раскрыл обстановку с резюме на рынке труда

    Во вторую волну коронавируса в среднем на одну вакансию приходит шесть резюме, хотя в феврале–марте работодатели получали по семь откликов.

    Рынок труда ощутил на себе вторую волну во второй половине октября. С тех пор количество вакансий не падает, как это случилось в первую волну, но и не увеличивается.

    Курьеры оказались более востребованы, чем юристы и работники сферы искусства. При этом спрос на специалистов в салоны красоты и фитнес-клубы продолжает расти, несмотря на коронавирусные ограничения.

    В середине осени 2020 года спрос на юристов упал на 13% год к году, а в сфере искусства, развлечений, масс-медиа — на 4%. Помимо них, меньше вакансий предлагают в банках, инвестициях, лизинге (-3%), а также в маркетинге, рекламе и PR (-3%). Глубина падения спроса в данных областях не критическая, отметила Игнатова.

    Однако в сфере организации и проведения выставок, массовых развлекательных и бизнес-мероприятий спрос падает в течение всех месяцев пандемии. Из-за ограничительных мер сильно пострадал также линейный и руководящий персонал. В сфере туризма глубина падения на пике действия ограничительных мер в апреле–мае достигала 79%.

    По прогнозам эксперта, по окончании пандемии коронавируса будут востребованными специалисты в сфере логистики, доставки и онлайн-услуг. Это связано с тем, что во время самоизоляции многие граждане оценили безопасность, удобство и скорость дистанционных покупок.