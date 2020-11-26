Рекрутер раскрыл обстановку с резюме на рынке труда

Во вторую волну коронавируса в среднем на одну вакансию приходит шесть резюме, хотя в феврале–марте работодатели получали по семь откликов.

Рынок труда ощутил на себе вторую волну во второй половине октября. С тех пор количество вакансий не падает, как это случилось в первую волну, но и не увеличивается.

Курьеры оказались более востребованы, чем юристы и работники сферы искусства. При этом спрос на специалистов в салоны красоты и фитнес-клубы продолжает расти, несмотря на коронавирусные ограничения.

В середине осени 2020 года спрос на юристов упал на 13% год к году, а в сфере искусства, развлечений, масс-медиа — на 4%. Помимо них, меньше вакансий предлагают в банках, инвестициях, лизинге (-3%), а также в маркетинге, рекламе и PR (-3%). Глубина падения спроса в данных областях не критическая, отметила Игнатова.

Однако в сфере организации и проведения выставок, массовых развлекательных и бизнес-мероприятий спрос падает в течение всех месяцев пандемии. Из-за ограничительных мер сильно пострадал также линейный и руководящий персонал. В сфере туризма глубина падения на пике действия ограничительных мер в апреле–мае достигала 79%.

По прогнозам эксперта, по окончании пандемии коронавируса будут востребованными специалисты в сфере логистики, доставки и онлайн-услуг. Это связано с тем, что во время самоизоляции многие граждане оценили безопасность, удобство и скорость дистанционных покупок.