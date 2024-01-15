Деньги 15 января 2024, 23:59 Более 40 видов соцвыплат в России проиндексируют с 1 февраля Минтруд: в России проиндексируют более 40 выплат и пособий с 1 февраля РИА «Новости»

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Российское правительство планирует проиндексировать на 7,4% более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки», — заявил глава ведомства Антон Котяков.

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По его словам, повышение затронет более 20 миллионов россиян, получающих поддержку со стороны государства.

Проект постановления правительства уже опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Коэффициент индексации составит 1,074 в 2024 году.

Ранее стало известно, как изменятся социальные выплаты и пособия с 1 февраля. Так, размер материнского капитала увеличат до 631 тысячи рублей, а максимальный размер ежемесячной денежной выплаты для людей с инвалидностью составит 1547 рублей.