Более 30% россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты

Более трети россиян, опрошенных Почта банком, признались, что им часто не хватает денег до зарплаты, передало РИА «Новости».

Согласно опросу, 40% сталкивается с таким иногда, и только 26% не имеют такой проблемы. Из нуждающихся 38% не хватает до пяти тысяч рублей, 31% — от пяти до 10 тысяч рублей, а 21% — 10 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им нужно больше 20 тысяч рублей.

Из них 57% решают проблемы при помощи кредитной карты, 32% «лезут в долги» к друзьям и знакомым, 8% идут в ближайшую микрофинансовую организацию, 3% согласны решить вопрос путем кредита.

Ранее Росстат заявил, что численность жителей России, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам третьего квартала 2021 года снизилась до 16 миллионов. Это составило 11% населения. Средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тысячи 133 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.