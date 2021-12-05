Более 30% россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты
Более трети россиян не хватает денег до зарплаты регулярно
Более трети россиян, опрошенных Почта банком, признались, что им часто не хватает денег до зарплаты, передало РИА «Новости».
Согласно опросу, 40% сталкивается с таким иногда, и только 26% не имеют такой проблемы. Из нуждающихся 38% не хватает до пяти тысяч рублей, 31% — от пяти до 10 тысяч рублей, а 21% — 10 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им нужно больше 20 тысяч рублей.
Из них 57% решают проблемы при помощи кредитной карты, 32% «лезут в долги» к друзьям и знакомым, 8% идут в ближайшую микрофинансовую организацию, 3% согласны решить вопрос путем кредита.
Ранее Росстат заявил, что численность жителей России, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам третьего квартала 2021 года снизилась до 16 миллионов. Это составило 11% населения. Средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тысячи 133 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.