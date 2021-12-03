Численность бедных в России снизилась до 11% населения

Численность жителей России, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам третьего квартала 2021 года снизилась до 16 миллионов. Это составило 11% населения. Росстат связал это с ростом среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%, передал ТАСС.

В свою очередь, это связывается с восстановлением экономической активности, ростом зарплат и социальных выплат. Средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тысячи 133 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Также в третьем квартале выросла доля доходов от предпринимательской или производственной деятельности на 0,5% — с 5,4% до 5,9% в структуре доходов.

Ранее кабмин утвердил новый порядок определения уровня бедности в целом по стране и по регионам. При расчете этого показателя больше не будут использовать прожиточный минимум. Границу бедности будут устанавливать на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель — снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом.