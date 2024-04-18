18 апреля 2024, 18:51
Более 100 тысяч человек из Херсонской и Запорожской областей получили выплаты
Аксенов: более 100 тысяч человек из новых регионов России получили выплаты
Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили материальную помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Более 100 тысяч человек — жителей Херсонской и Запорожской областей — получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи», — сказал глава региона.
Реклама
Речь идет, в частности, о выплатах 10 тысяч рублей материальной помощи.
Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину, что на полуострове задержали причастных к диверсиям и подрывам. В регионе продолжают работу на предотвращение преступлений.
Крым
Россия
Владимир Путин
Херсонская область
Запорожская область
Сергей Аксенов
Реклама
Реклама