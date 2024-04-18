Деньги 18 апреля 2024, 18:51 Более 100 тысяч человек из Херсонской и Запорожской областей получили выплаты Аксенов: более 100 тысяч человек из новых регионов России получили выплаты Unsplash

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Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили материальную помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Более 100 тысяч человек — жителей Херсонской и Запорожской областей — получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи», — сказал глава региона.

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Речь идет, в частности, о выплатах 10 тысяч рублей материальной помощи.

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину, что на полуострове задержали причастных к диверсиям и подрывам. В регионе продолжают работу на предотвращение преступлений.