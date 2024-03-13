Деньги 13 марта 2024, 16:02 Боле 20 тысяч самозанятых зарегистрировали в новых регионах России ФНС зарегистрировала 23 тысячи самозанятых в новых регионах России РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) поставили на учет 23 тысячи самозанятых в новых регионах России. Об этом заявил замглавы службы Константин Чекмышев, сообщил ЛИЦ.

Жители Донбасса и других регионов смогут оплачивать налоги по льготной ставке. Чекмышев поблагодарил руководство республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей за работу с населением.

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Ранее правительству России предложили ввести обязательную сертификацию для самозанятых, которые работают в сфере красоты. Это поможет защитить их клиентов от некачественных услуг.