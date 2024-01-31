Общество 31 января 2024, 05:55 Сертификацию для самозанятых в сфере красоты захотели ввести в России «Известия»: в РФ предложили ввести сертификацию для самозанятых в сфере красоты Freepik

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Торгово-промышленная палата (ТТП) обратилась в аппарат правительства с предложением ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья, в частности, для мастеров маникюра и косметологов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо палаты.

Сертификация нужна для того, чтобы снизить вероятность оказания клиентам некачественных услуг от мастеров «на дому». Сейчас стерилизацией инструментов и оформлением медицинской книжки обязательно должны заниматься только юридические лица и индивидуальные предприниматели, поэтому все чаще бизнесмены переходят в самозанятость.

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Сертификация также подтверждает, что специалист обладает нужной квалификацией и соблюдает требования безопасности.

Сейчас ИП, оказывающие услуги по маникюру, в частности, оформляют медкнижку, приобретают сертифицированные расходные материалы и оборудование, заключают договоры на вывоз отходов и обслуживание медтехники. Самозанятые это делать не обязаны.

В результате получается, что ИП несут в разы больше расходов и получают меньше прибыли, поэтому вынуждены повышать цены на свои услуги.

Еще один момент — ущерб здоровью, причиненный некачсетвенным сервисом. Сертификация снизит такие риски.

В конце прошлого года посетительнице московского салона красоты «Пальчики» неудачно сделали маникюр, в результате чего женщина едва не потеряла палец.