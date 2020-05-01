Богатейшие россияне обеднели на $46 млрд с начала года

Состояние самых богатых российских бизнесменов сократилось на 46 миллиардов долларов с начала года. Наибольшие убытки понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — 7,66 миллиарда долларов.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), один из основных владельцев «Норникеля», Владимир Потанин, потерял 2,04 миллиарда долларов с начала 2020 года. Его состояние сейчас оценивается в 26 миллиардов долларов. Несмотря на потери, он остается богатейшим гражданином России в списке.

На втором месте расположился основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Состояние этого бизнесмена снизилось на 3,84 миллиарда долларов и сейчас находится на отметке в 17,6 миллиарда. Сразу за ним идет Михельсон, чье состояние потеряло 7,66 миллиарда долларов. Сейчас капитал насчитывает 16,9 миллиарда.

Также в рейтинг попали основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (16,2 миллиарда) и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (15,7 миллиарда).

В рейтинг BBI входят 23 российских бизнесмена. Всего в списке насчитывается 500 самых богатых людей мира.

Это уже не первый раз, когда российские богачи теряют деньги. В середине апреля общее состояние предпринимателей сократилось на 40 миллиардов долларов.