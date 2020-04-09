Bloomberg: коронавирус лишит мировую экономику 5 трлн долларов

Мировая экономика потеряет более пяти триллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Ущерб ожидается в ближайшие два года. Чтобы наверстать упущенное, потребуется время.

Потери оценило агентство Bloomberg, сославшись в своем материале на прогнозы банков на Уолл-стрит.

«Мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время, начиная с 1930-х годов», — заметили авторы. Распространившийся по планете коронавирус вынудил страны закрыть многие предприятия, а людей — оставаться дома.

Аналитики считают, что продолжительность спада не будет долгой. Несмотря на это государствам будет нужно время на восстановление экономики. Пандемия лишит их более чем пяти триллионов долларов.

Даже если страны приложат все усилия, у них едва ли получится вывести свой ВВП на докризисный уровень минимум до 2022 года.

Во Всемирной торговой организации считают, что из-за коронавируса может возникнуть коллапс международных торговых потоков. Причем он будет серьезнее, чем когда-либо в послевоенное время. Свои прогнозы в ближайшее время должен дать и Международный валютный фонд.

В России из-за коронавируса треть работодателей отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. На некоторых предприятиях хотят сэкономить и поэтому сокращают персонал, зарплаты и переходят на четырехдневную рабочую неделю.