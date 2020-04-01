Bloomberg: богатейшие жители России за месяц лишились 33 миллиардов долларов

Эксперты выяснили, что один из владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин лишился 3,81 миллиарда долларов. За то же время основной бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин потерял 4,7 миллиарда долларов прибыли.

Состояние владельца сталелитейного и горнодобывающего предприятия «Северсталь» Андрея Мордашова уменьшилось на 4,83 миллиарда долларов.

В рейтинге по крупным потерям оказались совладелец газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, совладелец нефтяной организации «Лукойл» Вагит Алекперов, основатель частного финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман и другие отечественные бизнесмены.

Ранее стало известно, что 60% жителей России полностью потеряли свои накопления из-за пандемии коронавируса.