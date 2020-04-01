    01 апреля 2020, 14:29

    Bloomberg: богатейшие жители России за месяц лишились 33 миллиардов долларов

    Ольга Ситникова

    Самые богатые жители России потеряли 62,65 миллиарда долларов за первый квартал года. Более половины убытков (33,1 миллиарда долларов) пришлось на март. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

    Эксперты выяснили, что один из владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин лишился 3,81 миллиарда долларов. За то же время основной бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин потерял 4,7 миллиарда долларов прибыли.

    Состояние владельца сталелитейного и горнодобывающего предприятия «Северсталь» Андрея Мордашова уменьшилось на 4,83 миллиарда долларов.

    В рейтинге по крупным потерям оказались совладелец газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, совладелец нефтяной организации «Лукойл» Вагит Алекперов, основатель частного финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман и другие отечественные бизнесмены.

    Ранее стало известно, что 60% жителей России полностью потеряли свои накопления из-за пандемии коронавируса.