Опрос: 60% россиян остались без денег во время пандемии

Жители России оказались в очень сложной ситуации из-за коронавируса. Как показал опрос, у 60% граждан не осталось никаких накоплений. Те, у кого есть деньги, смогут растянуть сумму только на полгода, если потеряют зарплату.

Исследование провели специалисты научно-технического центра «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». В отсутствии каких-либо накоплений признались 63,6% опрошенных. Значительной суммы до следующей зарплаты или стипендии не хватает 34,6% граждан, пишет РБК.

На нехватку незначительной суммы пожаловались 30,9% респондентов. Оказалось, что количество сбережений устраивает только 33,3% россиян, а 1,2% опрошенных затруднились ответить.

О том, что накопления есть, рассказали 36,4% людей. Большинство из них заявили, что при потере работы смогут прожить на оставленную сумму в течение полугода. При этом всего на месяц хватит накоплений 21% опрошенных. Растянуть деньги на период от трех до пяти лет смогут 3,6% граждан, а больше пяти лет — 4,3%.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи россиян с 26 февраля по 3 марта.

Пандемия привела к тому, что число безработных выросло. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уже сейчас почти 10 тысяч жителей столицы обратились с заявками на регистрацию статуса безработного.