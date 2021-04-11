Благотворительность в России станет одной из тем ПМЭФ-2021

Развитие сотрудничества в сфере благотворительности обсудят в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Мероприятие организуют при поддержке Фонда «Инносоциум», сообщили на сайте форума.

В июне 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают преференции по налогу на прибыль для компаний, готовых поддерживать благотворительные организации. Бизнес при расчете налога на прибыль может учитывать такую безвозмездную помощь как расходы, но при условии, что они не превышают 1% от выручки.

Директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова отметила, что для подписание этого закона стало одним из самых важных событий пандемийного 2020 года. Однако она отметила, что практика применения этих нововведений пока не получила должного распространения. По ее мнению, дело в том, что об этом законе знают не все.

«Обсуждение этого вопроса на ПМЭФ-2021 позволит бизнесу и фондам еще раз проговорить все новые возможности», — отметила Шергова.

ПМЭФ-2021 будет проходить в Петербурге 2–5 июня.

В РЖД ранее сообщили, что в дни проведения форума между столицами будут курсировать дополнительные поезда «Сапсан».