Дополнительные «Сапсаны» пустят на время ПМЭФ

Добраться из Москвы на Петербургский международный экономический форум станет намного проще. ОАО «РЖД» объявило об увеличении запуска рейсов поезда «Сапсан» между двумя столицами.

Обычно курсирующие только по выходным дням «Сапсаны» № 761, 762, 763, 764 будут работать с 1 по 5 июня, пока идет Форум, и в праздничные дни с 11 по 13 июня.

Общее количество «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом увеличится до 30 единиц в сутки.

Большое количество участников Петербургского международного экономического форума приводит к повышенному спросу на железнодорожные и авиабилеты, гостиницы и рестораны, заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Непременным условием проведения Форума в этом году является обеспечение безопасности и комфорта участников, и мы ценим помощь партнеров в предоставлении дополнительных сервисов для наших гостей», — привела его слова пресс-служба Форума.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в очном режиме. В прошлом году его отменили из-за сложной эпидемической ситуации.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятие с 2006 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что проводить форум без участия главы государства невозможно, поэтому Путин на форум приедет.

На Петербургский международный экономический форум приезжают руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний, политики и руководители государств. Обычно число участников превышает 10 тысяч человек.