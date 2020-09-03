Бюджет России может получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа

В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 21,5 миллиарда рублей.

Об этом сказано в материалах, размещенных на официальном сайте Министерства финансов, уточнил ТАСС.

При этом ведомство сообщает, что в минувшем августе федеральный бюджет недополучил 75,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это произошло из-за превышения базовой цены нефти над фактической.

До этого, в июле 2020-го суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого составило — 92,5 миллиарда рублей.

Ранее Минфин опроверг сообщение СМИ о планах взимать 13% со сделки по объявлениям на торговой площадке. В ведомстве подчеркнули, что Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ доходы при продаже вещей со сроком владения более трех лет, а недвижимости — сроком владения более пяти лет. Никаких нововведений и изменений по уплате НДФЛ Минфин не предлагал.